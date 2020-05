Nintendo Switchでイラスト制作が可能になるお絵描きソフト「Colors Live」が登場、筆圧感知可能な専用ペンも付属

そんなColors LiveはクラウドファンディングサイトのKickstarterで出資を募集中。記事作成時点で1000人超が出資を行っており、既に目標額の約160万円をはるかに超える約600万円の出資金が集まっています。370スウェーデンクローナ(約4000円)の出資で、Nintendo Switch公式のオンラインストアであるニンテンドーeショップからColors Liveをインストールするためのコードと、専用ペンのColors SonarPenを入手可能。専用ペンは2020年8月頃に配送される予定です。さらに、565スウェーデンクローナ(約6200円)の出資でダウンロード版のColors LiveとColors SonarPenのほかに、Windows向けのベータ版Colors Liveにアクセス可能となり開発に携わることができるようになります。加えて、5880スウェーデンクローナ(約6万4000円)の出資を行えば、上記2つの特典のほかに開発チームとのパーティーに参加したり、自画像を描いてもらったりすることができます。 Kickstarter上でのColors Liveへの出資期限は日本時間の2020年6月13日(土)6時54分です。 Colors Live with Pressure-Sensitive Pen for Nintendo Switch by Jens Andersson — Kickstarter

2020年05月19日 20時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

