会員登録の成功率を3倍以上にするために気を付けるべき「たった2つのポイント」とは？

何らかのサービスを運営するときには、「いかにしてユーザーに興味を持ってもらうか」が大切なのは言うまでもありませんが、「興味を持ったユーザーに会員登録してもらう」こともまた重要な要素です。 Cortado というアプリでの会員登録率を上げるためにした工夫について、開発者のベン・バーンバウムさんがブログにまとめています。 Two lessons on reducing sign-up friction https://bbirnbaum.com/two-lessons-on-reducing-sign-up-friction/ CortadoはRSSやTwitterなどからユーザーごとに適した情報を集めて毎日メールで送ってくれるというサービスです。Cortadoの開発がある程度進んだと判断したバーンバウムさんは、最初のユーザーを集めるためにいくつかのフォーラムにサービスについて投稿してみたそうです。最初はサイトを訪問したユーザーのうち会員登録を完了してくれるユーザーはごくわずかでしたが、大きく分けて2つの工夫をすることでその成功率を高めることができたとバーンバウムさんは述べています。 ◆1:ユーザーの関心を「2回」必要とする導線設計はしない 最初、登録フォームは以下のように表示されていました。一度、ユーザーにメールアドレスを送信してもらい、そのメールアドレスに会員登録するためのメールを送るという手続きを取るようにしていたとのこと。この登録フォームから16人がメールアドレスを登録しましたが、メールのリンクをクリックしたのは6人にすぎませんでした。この導線では、メールアドレスを記入する時と、メールボックスを見てリンクをクリックする時というようにユーザーの関心を2回得る必要があったのが問題というわけです。

2020年05月18日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

