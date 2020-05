失業保険プログラムを悪用する詐欺が横行、被害額は年間数百億円規模に

偽造通貨や詐欺事件の捜査を行う執行機関の アメリカ合衆国シークレットサービス (USSS)による「犯罪組織がアメリカの失業保険プログラムなどを悪用した詐欺を行っており、被害額が数百億円規模に達している」というレポートの存在を、コンピューターセキュリティに詳しいライターのブライアン・クレブス氏が報告しています。 U.S. Secret Service: “Massive Fraud” Against State Unemployment Insurance Programs — Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2020/05/u-s-secret-service-massive-fraud-against-state-unemployment-insurance-programs/ USSSの文書によれば、犯罪組織は盗み出した 社会保障番号 などの個人情報を使って、複数の州で失業保険金の請求を行っているとのこと。保険金請求に使われた個人情報の多くが ファーストレスポンダー や政府職員、学校職員のものだったそうです。 ワシントン州では、失業保険プログラムから自動手形交換所(ACH)を介して州外の個人口座に複数回振り込まれるケースが確認されています。なお、この口座を管理するのは名義人とはまったく関係ない人物であることがUSSSの文書で報告されています。

