AppleがNextVRを買収、AR・VRへの野望は消えていないと明らかに

・関連記事

「ARはVRよりも成功を見込める」とAppleのティム・クックCEOは考えていることが判明 - GIGAZINE



Appleがデュアルカメラ搭載でAR機能も強化した新型iPad Proを発表、トラックパッド付き新型Magic Keyboardも - GIGAZINE



Appleが独自のARヘッドセットやARメガネを開発中と複数メディアが報じる - GIGAZINE



AppleがARメガネ/ヘッドセットの開発をキャンセル、開発チームは解散ずみと報じられる - GIGAZINE



Appleのティム・クックCEOが「ARは私たちの人生に浸透して人々を結び付ける技術だ」と主張 - GIGAZINE

2020年05月15日 10時19分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.