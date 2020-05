2020年05月14日 17時00分 乗り物

あまりの燃料安でスエズ運河を渡るよりアフリカ大陸を回った方が安くなり交通量が激減してしまう



エジプトのスエズ地峡に位置する人工運河のスエズ運河は、ヨーロッパとアジアをつなぐ海運の要衝です。しかし、記録的な原油安によりアフリカ大陸を回る喜望峰ルートの方が流通コストが安くなってしまいスエズ運河の交通量が激減、通航料引き下げを迫られる事態となっています。



Lines using cheaper Cape of Good Hope route will cost Suez Canal $10m - The Loadstar

https://theloadstar.com/lines-using-cheaper-cape-of-good-hope-route-will-cost-suez-canal-10m/



Suez Canal Temporarily Cuts Fees for Some Ships - Ship & Bunker

https://shipandbunker.com/news/emea/591694-suez-canal-temporarily-cuts-fees-for-some-ships



Suez Canal drops fees to stem tide of ships heading via the Cape of Good Hope - Splash 247

https://splash247.com/suez-canal-drops-fees-to-stem-tide-of-ships-heading-via-the-cape-of-good-hope/



新型コロナウイルスの感染拡大に伴う企業活動の抑制や経済の低迷を背景に、原油の需要は大きく減少しており、2020年4月には原油の先物価格が史上初のマイナスで取引を終えました。これにより船舶の燃料費が低下しており、海運業界では「通航料が高いスエズ運河を避けてアフリカ大陸を回る」動きが強まっています。



by Wikimedia Commons



船舶追跡サービスのMarineTrafficはTwitterで、「過去30日間における超大型コンテナ船(ULVC)の航路のヒートマップを見ると、多くのULCVがアジア~ヨーロッパ間を(スエズ運河を通るルートより)長い航路で往来していることが分かります。原油価格の下落により、ULVCは通航料の高いスエズ運河ではなく、喜望峰を回ることを選択しています」と指摘しました。



More #ULCV's are taking longer route from #Asia to #Europe and vice versa, as seen in this heat map we created of ULCV journeys over last 30 days.

Drop in #oilprices means giant #container ships choosing to round the Cape, rather than through Suez where tolls can be expensive. pic.twitter.com/EJ8vHkL0Jo — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 24, 2020



物流業界向けの情報を扱うニュースサイトThe Loadstarの調べによると、シンガポールとオランダを結ぶ海上ルートを行く場合、スエズ運河ルートと喜望峰ルートでは3500kmの差が生じるとのこと。しかし、積み荷を満載した20000TEU規模の大型船がスエズ運河を通航すると、1回当たり約70万ドル(約7400万円)の通航料がかかってしまうため、燃料費次第ではアフリカ大陸を回って喜望峰を経由した方が安くなるとのことです。



その影響についてフランスの海運専門誌Alphalinerは、「スエズ運河を避けて喜望峰ルートを選択したコンテナ船は、戦時下ではない時期としては記録的な数となっています」と指摘。The Loadstarによると、スエズ運河の交通量減少によりエジプト政府直轄のスエズ運河庁(SCA)が失う利益は1000万ドル(約10億7000万円)以上にのぼると見積もられているとのこと。



by Harry and Rowena Kennedy



そのため、SCAは5月1日~6月30日までの期間限定で通航料の引き下げを決定。ヨーロッパの貿易に関与するコンテナ船では約17%、アメリカ東海岸からアジアへ向かう船は60~75%通航料が割り引かれるとのことです。



SCAは発表声明の中で「海運市場と世界経済をとりまく昨今の状況と、SCAとその顧客の相互利益を尊重する柔軟なマーケティングポリシーに基づき、我々はスエズ運河を通るコンテナ船のインセンティブを増やすことを決定しました」とコメントしました。