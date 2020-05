2020年05月14日 15時00分 メモ

「電柱に隠しカメラが設置されており市民を監視している」との報告、カメラはパスワードが設定されておらず誰でもアクセス可能



海外掲示板のReddit上で、「政府機関が電柱にカメラを隠しており、このカメラはパスワードで保護されていないので、誰でもアクセスできる」という報告が上がっています。実際にRedditユーザーが近隣の電柱に隠されたカメラの写真を撮影・投稿しており、想像以上に広い地域で電柱の中に隠しカメラが設置されている様子がわかります。



RedditユーザーのIIlllIIllIIlllIllIIさんが、「大ざっぱな情報なので、まだRedditにしか投稿することができませんが、政府機関(麻薬取締局、アメリカ合衆国移民・関税執行局、地方自治体)は電柱にカメラを隠しており、そのカメラをパスワードで保護していません。そのため誰でもカメラの映像にアクセスすることができます」と投稿しました。



IIlllIIllIIlllIllIIさんが偶然電柱で発見したウェブカメラは、箱の中に収納されており、箱の側面には「危険、高電圧」と書かれたステッカーが貼られていたそうです。IIlllIIllIIlllIllIIさんは少なくとも9つの電柱で隠しカメラを発見しており、その中のひとつには麻薬取締局(DEA)のラベルが印刷されているものもあったそうです。





IIlllIIllIIlllIllIIさんが電柱に密かに設置されたカメラが政府機関のものであると判断した理由は、DEAのラベルだけではありません。電柱に隠されたカメラは約300メートル先にある看板の文字を読むことができるくらいに超高性能のものであるため、特定の個人が誰かの私生活をのぞき見するために設置したものとしては不適切であり、特定の組織や団体が設置したものであるという推測が成り立ちます。



IIlllIIllIIlllIllIIさんがインターネット上を調査した結果、電柱に設置されているのは「RSU Covert」と呼ばれる人の動きを検出することが可能なセルラーモデム搭載型のインテリジェントカメラシステムであることが判明。





さらに、IIlllIIllIIlllIllIIさんはDEAやアメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)が路上に隠しカメラを設置しているという報道を挙げ、自身の発見した電柱に設置された隠しカメラこそがそれではないかと指摘しています。



IIlllIIllIIlllIllIIさんは電柱に設置された隠しカメラにアクセスするためのURLを複数公開しました。そのすべてがパスワードで保護されていなかったため、URLさえわかれば誰でもカメラの映像にアクセス可能でした。しかし、記事作成時点ではほぼすべてのURLにパスワードが追加され、映像をチェックできなくなっています。



ただし、パスワードなしで映像にアクセス可能なタイミングでカメラ映像をチェックしたRedditユーザーが、隠しカメラの設置されている場所を特定し、カメラらしきものを撮影してReddit上に投稿しています。以下の写真はマサチューセッツ州フレーミングハムの461 Concord Stに設置されていた隠しカメラと思しきもの。





また、ある隠しカメラの映像では「マスクをした作業員がカメラ周りで作業している様子」が確認された後、当該カメラの映像がオフラインになって確認できなくなったそうです。



なお、IIlllIIllIIlllIllIIさんは、パスワードで保護されていないウェブカメラをまとめたウェブサイトの「insecam.org」を利用して、アメリカ国内に設置されたパスワードで保護されていない隠しカメラを発見したとしています。