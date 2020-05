新型コロナウイルスの流行で「モノの価格」がどう変化したのかAdobeがレポートを発表

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で経済活動の鈍化が報告されていますが、一方で、オンラインショッピングでは売上げが増加し、製品価格にも変化が生じています。Adobeは2014年から「 Digital Economy Index 」(DEI)でeコマースの動きを追跡しており、COVID-19の影響でオンラインショップにおける製品価格がどう変化しているかを報告すると共に、これからの変化を予測しています。 Adobe Digital Economy Index | Adobe Analytics (PDFファイル) https://www.adobe.com/content/dam/www/us/en/experience-cloud/digital-insights/pdfs/adobe_analytics-digital-economy-index-2020.pdf April Digital Economy Index: How COVID-19 Continues to Shift E-Commerce Trends | Adobe Blog https://theblog.adobe.com/april-digital-economy-index-how-covid-19-continues-to-shift-e-commerce-trends/ DEIは1兆ものウェブサイト訪問者情報を匿名化して集計したデータと、アメリカの小売業者上位100位のうち80社から集めた10兆の製品 最小管理単位 の情報をベースに分析を行っています。DEIの分析の結果、COVID-19の流行でeコマースの利用が急激に増加し、アパレル・電子製品・食料品などさまざまなオンラインショップに影響を受けたとのこと。加えて、2020年4月はオンラインショップや、ECサイトで購入したものをリアル店舗で受け取る「 BOPIS 」の注文が前年比で208%になったことが示されています。 またDEIではアメリカのユーザーの「デジタル購買力」も追跡していますが、これも前年比で4.1%増加。この指標は、消費者が2019年同時期に104ドル(約1万1150円)で購入したものを、100ドル(約1万720円)で購入できるようになったことを意味します。デジタル購買力は長年増加し続けており、これはアパレル市場のデフレが影響しているとみられています。Adobeのマーケティングおよびカスタマーインサイト担当副社長のジョン・コープランドさんは「長年続くオンラインのデフレがCOVID-19で発生している価格上昇の影響を和らげた」と述べています。

2020年05月13日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

