ついに原子炉も3Dプリンターで開発される時代、これまでになく先進的な原子炉開発プロジェクト「Transformational Challenge Reactor」とは？

3Dプリンターの進化によって、 カラフルなフィギュア や 人工呼吸器 、 家 など、さまざまなものを3Dプリンターで出力することができるようになりました。そして、ついに原子炉を3Dプリンターで出力する研究開発プロジェクト「 Transformational Challenge Reactor (TCR)」が、アメリカの オークリッジ国立研究所 で進められています。 Home - Transformational Challenge Reactor Transformational Challenge Reactor https://tcr.ornl.gov/ 3-D-printed nuclear reactor promises faster, more economical path to nuclear energy https://techxplore.com/news/2020-05-d-printed-nuclear-reactor-faster-economical.html オークリッジ国立研究所は マンハッタン計画 の一部として建造された研究施設を起源としており、アメリカ・ エネルギー省 管轄下で原子炉の研究開発を初めとするさまざまなプロジェクトを推し進めています。 オークリッジ国立研究所によれば、電力供給のほぼ20%が原子力発電によって提供されているアメリカでは、小型大出力で比較的安価に建設可能な 軽水炉 が原子炉として主に採用されているそうですが、ライセンスの問題で2055年までに廃止される可能性が高く、軽水炉に取って代わる原子炉の開発が求められています。しかし、原子炉の積極的な研究開発が行われたのは1950年代~1960年代がピークで、現代に1から新しく原子炉の設計と導入を行うにはばく大なコストがかかるとのこと。 オークリッジ国立研究所のTCRは、これまで製造に高コストが懸念された複雑な設計を最新の技術によってコストを抑えながら行うというプロジェクトです。

2020年05月13日 06時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

