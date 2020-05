髪の毛から「新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる影響」を計測する研究プロジェクト

オークランド大学 のエリザベス・ブロードベント健康心理学教授が、 ノッティンガム大学 と キングス・カレッジ・ロンドン と共同で、髪の毛を分析することで 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック による影響を調査する研究プロジェクトを推進しています。 Coronavirus: Impact of Covid-19 pandemic tracked through hair | Stuff.co.nz https://www.stuff.co.nz/national/health/121478225/coronavirus-impact-of-covid19-pandemic-tracked-through-hair ブロードベント教授の研究テーマは、「COVID-19のパンデミックによって引き起こされるストレス」です。「私たちの現況は大きく変化しており、大きな不確実性とストレスを伴います。パンデミックがストレスに与える潜在的な影響は、これまで見たことのないレベルの規模と範囲に及んでいると考えられます。人々の不安やうつ、ストレスのレベルは、一般的なものよりも高くなるでしょう」とブロードベント教授は語っています。 ブロードベント教授が進める研究プロジェクトでは、被験者から数回にわたって髪の毛を採取。そして、髪の毛に含まれる コルチゾール の含有量を分析します。

2020年05月12日

