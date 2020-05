Facebookに新UIが登場、ダークモードを実装していつでも旧デザインに切り替え可能

Facebookの UI が一新され、画面を黒基調に変えるダークモードが実装されました。 The New Facebook.com - About Facebook https://about.fb.com/news/2020/05/the-new-facebook-com/ 2020年3月頃からFacebookは一部の国とユーザーに向けて新UIのテストを行ってきましたが、2020年5月8日(金)になり、ついに全世界のユーザーに向けて新UIを公開すると発表しました。 新UIはFacebookの画面右上にあるメニュー部分にある「新しいFacebookに切り替える」から切り替え可能で、同じ方法でいつでも旧デザインのUIに戻すこともできます。

2020年05月09日 13時32分00秒 in ネットサービス, 動画, デザイン, Posted by logu_ii

