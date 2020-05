2020年05月08日 12時25分 レビュー

スマホカメラで写したものを検索できる「Googleレンズ」に手書き文字をテキスト形式でPCにコピペする新機能が実装されたので試してみた



Googleが、Androidスマートフォンのカメラで目の前にあるものを調べたり翻訳したりできる「Google レンズ」に、手書きの文章をコピーしてPCに送信する機能を搭載したと発表しました。そこで、実際に手元にあるAndroidスマートフォンを使って、手書きのテキストをどうやってPCで編集可能にできるのかを試してみました。



New Google Lens features to help you be more productive at home

https://blog.google/products/google-lens/new-google-lens-features-help-you-be-more-productive-home/



用意したのは手書きのメモと、Android 10がインストールされたPixel 3a。





Androidのカメラアプリを立ち上げ、「その他」タブをタップして、「レンズ」を選択することで、Googleレンズを利用できます。





Googleレンズにメモを映すと、手書きの文章が自動で認識され、白いマスクがかかりました。





試しに一番上の英文をタップすると、普通のテキストと同じように選択ができました。





また、読み取った内容をGoogleで検索した結果が即時に表示されました。検索結果上部に表示されている「パソコンにコピー」をタップします。





AndroidスマートフォンのGoogleレンズで読み取った手書きメモをPCへコピーするためには、スマートフォンと同じGoogleアカウントにログインしたChromeが必要。PCを起動してChromeに同じアカウントでログインした状態で手書きメモを読み込むと、アクティブなPCが自動で検出されて表示されます。検出されたPC名をタップします。





すると、テキストがPCにコピーされて貼り付けられるようになったというメッセージが表示されました。





PCのChromeを確認すると、確かに読み取った英文がコピーされた状態となっています。





このままGoogleドキュメントに貼り付けるなどすれば、手書きのメモをPC編集可能なテキストに変換することが可能になるというわけです。





また、Googleレンズを使うことで、手書きのメモを読み上げてもらうことも可能。知らない単語の発音を確認するのにお役立ちです。実際にスキャンした英文を読み上げてもらったところが以下のムービー。



Googleレンズでスキャンした手書きのメモを読み上げてもらう様子 - YouTube





なお、編集部員による手書き英字の可読性は活字には及ばないものでしたが、それでも一瞬でかなり正確にスキャンできており、十分実用的。一方で、日本語でも手書き文字をスキャンすることはできましたが……





角度や明るさによって読み込めなくなることもしばしばありました。日本語や中国語は英語に比べてスキャン精度が落ちる印象で、記事作成時点では実用的とはいいづらいところ。今後のアップデートに期待です。





なお、GoogleレンズはiOS向けのGoogleアプリでも利用可能。ただしiOS版では手書きテキストのコピー機能は、記事作成時点では「まもなく実装」とのことで利用できませんでした。



Google on the App Store

https://apps.apple.com/us/app/google/id284815942