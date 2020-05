アルコールを飲むと免疫機能はどんな影響を受けてしまうのか？

新型コロナウイルスの影響により アルコールの販売量が激増 していることへの懸念から、WHOは「 パンデミック中の飲酒量を減らす 」ように推奨しています。そこで、科学系メディアのInverseが複数の専門家の意見をもとに、アルコールが人体の免疫機能に及ぼす影響をまとめました。 How does alcohol change immunity? 3 truths about lockdown drinking https://www.inverse.com/mind-body/alcohol-and-the-immune-system アルコールと免疫の関係について調べた研究の中には、「ワインやビールにはポリフェノールが豊富に含まれるため、適度にワインやビールを飲むことは禁酒や飲み過ぎに比べて免疫に有益」だとする 研究結果 があります。 しかし、アメリカ国立アルコール乱用・依存症研究所の行動心理学者であるジョージ・クーブ氏によると、過度の飲酒を行った後では「自然免疫」の機能が低下することが分かっているとのこと。「自然免疫」とは、 好中球 や マクロファージ などの免疫細胞が直接病原体を攻撃する働きのことで、人体が先天的に有しているいわば免疫の最前線です。

・関連記事

WHOが「パンデミック中の飲酒量を減らす」よう公式に推奨 - GIGAZINE



在宅勤務をしている人のうち3分の1が飲酒していることが判明、地域によっては7割近く飲酒している事例も - GIGAZINE



都市封鎖の影響でアルコールのネット販売の売上高が243%も増加、宅飲みのためのオリジナルカクテル「隔離ティーニ」も誕生 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの風評被害で「コロナビール」販売会社が2カ月で310億円の売上減、ただし関連検索のトレンドは爆増 - GIGAZINE



「飲酒が新型コロナウイルスに効く」と信じて27人がメタノール中毒で死亡 - GIGAZINE

2020年05月08日 07時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.