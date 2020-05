2020年05月07日 16時00分 メモ

75%以上の人が「新型コロナウイルス終息後も自宅勤務を続けたい」を考えているとの調査結果



新型コロナウイルスは人々の働き方や生活を永久に変えたと指摘されており、感染拡大を防ぐために在宅での勤務を行っている人も増えています。PC関連サービス大手のIBMが労働者を対象に行った意識調査の結果から、「大多数の人が新型コロナウイルスのパンデミック終息後も在宅勤務を希望している」との実態が明らかになりました。



IBM Study: COVID-19 Is Significantly Altering U.S. Consumer Behavior and Plans Post-Crisis - May 1, 2020

https://newsroom.ibm.com/2020-05-01-IBM-Study-COVID-19-Is-Significantly-Altering-U-S-Consumer-Behavior-and-Plans-Post-Crisis



IBMのシンクタンクであるIBM Institute for Business Value(IBV)は2020年5月1日に、新型コロナウイルスが個人の行動に及ぼす影響について調べた意識調査の結果を発表しました。4月に実施されたこの調査は、消費の動向や交通機関の利用、イベントなどへの参加、職場復帰などに新型コロナウイルスがどんな影響を与えたかを確認することを目的としたもので、成人したアメリカ人2万5000人が調査対象となりました。



IBVが結果をまとめたところ、回答者の40%近くが「通常業務に復帰する際は、雇用主は従業員にリモートワークを続けるという選択肢を与えるべきだと強く感じている」と答えました。また、54%の回答者が「今後は在宅勤務をメインの働き方にしたい」と答えたほか、「少なくともたまにはリモートワークをしたい」と答えた人は75%以上にのぼったとのことです。





一方で、IBVが企業のCEOを対象に行った2019年の調査では、「望ましいビジネス戦略を実行するために必要な人材とリソースがある」と答えたCEOはわずか41%しかいなかったことから、IBVは「今後は、中核となる従業員のスキルアップを優先することが不可欠になってくるでしょう」と指摘しました。



新型コロナウイルスは、働き方に対する意識だけでなく、消費動向など幅広い行動に変化を及ぼしています。調査では、バスや電車といった公共交通機関を定期的に利用していた人の20%が「今後は利用しない」と回答。また、「あまり利用しないようにする」と答えた人も28%いました。



加えて、アプリなどを通じたライドシェアサービスを利用していた人の半数近くが「利用を減らすか、完全に利用をやめる」と答えていますが、従来型の自動車サービスで同じ回答をした人は24%にとどまったことから、タクシーなどは比較的ダメージが少ないと見られています。





また、回答者の17%以上が「パンデミックの結果として、自家用車の利用が増える」と回答する一方で、回答者の約30%が「自動車の購入の決定には、新型コロナウイルスが大きな影響を及ぼしている」と答えており、消費行動への深刻な影響が表面化しつつあります。



物品の売上だけでなく、イベント産業やスポーツへの影響も少なくないことが判明しています。調査では、回答者の半数近くが「外出制限の解除後も大きなイベントなどには行かない」と答えたほか、特に「2020年中は展示会や対面式のカンファレンスに出席しない」と答えた人は75%にのぼりました。





また、外出制限の解除後に「バーやレストラン」「野外公園」に行きたいと答えた人は3分の1前後にとどまったほか、「海水浴場」や「大型のショッピングセンター」に行く予定がある人もそれぞれ約25%と約20%でした。



消費者の行動だけでなく、「金銭の使い方」にも変化が生じています。回答者のうち40%が、「今後はクレジットカードやモバイル決済などの非接触型の支払い方法を選択する可能性が高い」と答えました。その一方で、「今後も実店舗で食料品や家庭用品などの必需品を買う」と答えた人は75%に及んだほか、回答者の25%が「地元の店に行ったり、地元で生産されたものを買ったりする頻度を増やす」と答えており、新型コロナウイルスのパンデミックは地元志向を強めていることも分かっています。





これらの調査結果を踏まえて、IBMのシニア・マネージング・パートナーを務めるJesus Mantas氏は「今回の調査は、新型コロナウイルスが我々の消費者行動を恒久的に変化させていることを示すさらなる証拠となるものです。特に小売業、運輸業、旅行業などの業界は、新しい消費者行動から長期的な影響を受けるため、これらの分野の企業が成功を収めるには、新しい消費者行動に対応するビジネスモデルに速やかに適応する必要があるでしょう」とコメントしました。