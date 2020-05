かつて「王の料理」だったマカロニ・アンド・チーズをはいかにしてアメリカ人のソウルフードになったのか？

映画「 ホーム・アローン 」を見たことがある人の中には、主人公のケビンが「この栄養たっぷりなインスタント マカロニ・アンド・チーズ の夕食に、そしてこれを販売してくれた人たちに、祝福を。アーメン」と言いながらおいしそうにマカロニ・アンド・チーズを食べていたシーンが印象に残っている人も多いはず。アメリカ人のソウルフードともいえるマカロニ・アンド・チーズですが、かつてはイギリス王室の食卓にのぼった高級料理だったとされています。 A Gooey and Delicious History of Mac and Cheese https://melmagazine.com/en-us/story/history-of-mac-and-cheese

・関連記事

誰しもが一度は見たことがある、あの中華料理の「四角い箱」の歴史 - GIGAZINE



ケチャップの発祥はアメリカにあらず、ケチャップのトランスフォームの歴史はこんな感じ - GIGAZINE



フランス料理が今の形になるまでの変遷とは? - GIGAZINE



歴史ある食文化を持つフランスのレストランで使用されるようになったマークとは? - GIGAZINE



世界で最も健康的とされた10カ国では朝食に何を食べているのか? - GIGAZINE



20年以上前に放送されたスーパーマリオのTVCMは実写・セル画・3DCG・ストップモーションを組み合わせた先進的な映像だった - GIGAZINE



戦争と深く結びついたプロセスチーズや粉チーズの知られざる歴史 - GIGAZINE

2020年05月06日 22時30分00秒 in 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.