国民すべてに無条件かつ一律に一定額を給付する「ベーシックインカム」の歴史とは？

・関連記事

新型コロナウイルスの影響で失業者が世界規模で2500万人増加の見込み、かつてないほどの経済危機に各国はどのような対策を行っているのか? - GIGAZINE



働かなくてもお金がもらえる「ベーシックインカム」を新型コロナウイルス対策としてスペイン政府が実施を目指していることが明らかに - GIGAZINE



働かなくてもお金がもらえる「ベーシックインカムを今こそ検討する時」とローマ教皇が提言 - GIGAZINE



ベーシックインカムをもらっても人は仕事を辞めず健康状態は改善するとの調査結果 - GIGAZINE



毎月5万4000円を市民に配り続けた結果何が起こったのか?という記録 - GIGAZINE



働かなくても生活に必要な最低限のお金がもらえる「ベーシックインカム」を導入したオンタリオの住民たちは何を感じているのか? - GIGAZINE



2020年05月02日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.