景気の後退は死者数を増加させるのではなくむしろ減少させるとの指摘

多くの国々が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として社会的距離を取る戦略を採用しており、ヨーロッパなどでは強制的な都市封鎖も実施されています。その一方で、「社会的距離を取ることで経済活動が停滞し、景気後退が引き起こされてしまい、結果的にCOVID-19より多くの人が亡くなる」と述べ、COVID-19による死者数が増加したとしても社会活動を元通りにするべきだと主張も存在します。この主張に対して海外メディアのArs Technicaは、「景気後退は死者数を増加させるのではなく、むしろ減少させる可能性がある」と指摘しています。 How does economic collapse alter the mortality rate? | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2020/04/recessions-dont-lead-to-an-overall-increase-in-deaths/ 都市封鎖によって経済にもたらされる損害と、結果として救われる人命の釣り合いが取れているのかどうかという議論は、世界中の国々で行われています。アメリカの研究チームが行った分析では、「社会的距離を取ったことによる経済的ダメージと救われた命の費用対効果を計算すると、およそ560兆円の利益になる」との結果が示されました。 社会的距離を取る施策の経済的ダメージと救われた命の費用対効果を計算すると約560兆円の利益になると研究者が主張 - GIGAZINE

2020年04月30日 12時00分00秒

