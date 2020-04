2020年04月29日 21時00分 ゲーム

プロが「あつまれ どうぶつの森」の自宅インテリアについてアドバイス



Netflixオリジナルの「Queer Eye」は、5人の同性愛者の男性がイケてない男性を変身させるという人気シリーズです。この番組に出演しているインテリアデザイナーのボビー・バーク氏が、「あつまれ どうぶつの森」ユーザーのインテリアにアドバイスする試みをスタートさせています。



Queer Eye Is Now Offering Animal Crossing Advice

https://kotaku.com/queer-eye-is-now-offering-animal-crossing-advice-1843141842



Queer Eyeの公式Twitterアカウントが、「あつまれ どうぶつの森の自宅をもう少し素晴らしいものにするための助けを必要としていませんか?ボビー・バークと彼のインテリアデザインに関する専門知識を共有することにとても興奮しています!あなたの家の写真と『#QExAC』のハッシュタグを付けてこのツイートに返信してください!」とツイートし、ファン向けにインテリアのアドバイスを行うと告知。すると、このツイートは記事作成時点で2000件以上リツイートされ、1万5000件以上のいいねを集めることとなり、リプライ欄には1000件以上の返信が寄せられています。



Hai Nook Miles+ members!! Do you need help making your #AnimalCrossing house a little more shamazing? Well, @bobbyberk is SOO EXCITED to share his interior design expertise with you!✨???? Reply to this tweet with pics of your home + the hashtag #QExAC for some special hiptips! pic.twitter.com/djztAdwsmV — Queer Eye (@QueerEye) 2020年4月28日



実際にどんなツイートが寄せられているかというと、例えば@HYPERACTIVEHER0さんは「私は大のゲームオタクで、ファイナルファンタジーが大好きなので、自宅の地下室でファイナルファンタジー VII(FFVII)のティファのセブンスヘブンを再現してみました!」とツイート。



#QExAC I'm a big video game nerd, and love Final Fantasy, so I recreated Tifa's 7th Heaven from Final Fantasy VII as best as I could in my basement! pic.twitter.com/viHctiDaCJ — ????Coco, Queen of Scoots???? (@HYPERACTIVEHER0) 2020年4月28日



一緒に投稿されたのはFFVIIのセブンスベブンのスクリーンショットと……





それをあつまれ どうぶつの森で再現したスクリーンショット。





これに対してバーク氏は「大好き!」と返答。



Love! — Bobby Berk (@bobbyberk) 2020年4月28日



他にも「うちのキッチンがどれくらいキュートかあなたに見てもらいたい」というツイートには、「最高だね!サブリナ: ダーク・アドベンチャーくらい可愛い!」と返答。



The cutest!! @sabrinanetflix cute! pic.twitter.com/th0Mr6KFey — Bobby Berk (@bobbyberk) 2020年4月28日



「あなたの助けが必要です!」というツイートには、「こんまりする必要があるかも」と返答し、こんまりこと近藤麻理恵さんの提唱する「こんまりメソッド」を引き合いにして、ものを減らすべきとアドバイス。



I think it may be time to bring @MarieKondo in pic.twitter.com/rY6jq1HAg6 — Bobby Berk (@bobbyberk) 2020年4月28日



「私の自宅作業場」というツイートにはごみ置き場の壁紙と床が貼られた部屋のスクリーンショットが添えられており、これに対してバーク氏は「女の子……なんてくだらない!」と返答。



Gurl... you trashy! ???? — Bobby Berk (@bobbyberk) 2020年4月28日



「寝室をよりまとまりのある感じに仕上げ、空いた空間を埋めるにはどんなことができるでしょうか?」と、真剣にアドバイスを求めるユーザーも。これに対してバーク氏は「左に座れるエリアを追加するのはどうでしょう。素敵な小さなソファやイスを置けば、とても居心地の良い空間になると思います」と、インテリアデザイナーらしく真剣にアドバイスを送っています。



I’d add a sitting area to the left of the screen. A nice little sofa and chair will really make the space feel cozy ♥️ — Bobby Berk (@bobbyberk) 2020年4月28日



バーク氏のアドバイスに則りインテリアコーディネートを変えたことで室内の雰囲気が良くなったという報告も。



AHHH i did it!! #QExAC thank you so much it looks so much better!! ????❤️ pic.twitter.com/P4eqsWL3vi — mashable pls im begging you (@_jinderella_) 2020年4月28日



家を建てたばかりでほとんど部屋の中にものが置かれていないユーザーに対しては、「私の家もミニマリストの空間となっていますが、今は自分のための空間をより快適なものに仕上げるべき時です。ベッドをアップグレードして、家を自宅と感じられるように多くの家具を作成してください。それがどんな違いを生むかは@kankanyonceに尋ねてください!」と回答。



I’m all for a minimalist home, but it’s time to make your space more comfortable! Upgrade to a bed and craft more furniture to really start to make your space feel like home. Just ask @kankanyonce what a difference it can make! ♥️ — Bobby Berk (@bobbyberk) 2020年4月28日



「より良い玄関を作るためのヒントを教えてもらえますか?」というツイートには、「僕なら玄関を明るくするために、周りにいくつか素敵な照明を置きます」と回答。加えて、「あなたのカブ価に幸運を!」ともツイートしています。



I’d put some nice lighting around the entrance to really brighten the place up.



Good luck with your turnip prices! — Bobby Berk (@bobbyberk) 2020年4月28日