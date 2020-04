2020年04月28日 10時35分 動画

ロボットの動きを筋肉で制御するシステム「Conduct-a-Bot」をMITが開発



マサチューセッツ工科大学(MIT)のコンピュータ科学・人工知能研究所(CSAIL)が、筋肉を動かす際に体内で発生する「筋電位信号」を使ってロボットを制御することが可能となるシステム「Conduct-a-Bot」を開発しました。



MITのCSAILが開発した筋肉制御システム「Conduct-a-Bot」は、手や腕のジェスチャーのみでロボットを細かく完全制御することが可能となるもの。以下のムービーの中ではConduct-a-Botを用いてドローンを飛行させる様子をチェック可能で、ジェスチャーのみでかなり細かくドローンの動きをコントロールできることがわかります。



Controlling Drone with Gestures - YouTube





赤い帽子をかぶった男性が右腕を動かすと……





ドローンが赤く光り……





移動します。





CSAILが開発したのは、手や腕のジェスチャーのみでドローンを制御することができるConduct-a-Bot。





筋電図用表面電極とモーションセンサーを上腕二頭筋……





上腕三頭筋……





前腕に装着。





Conduct-a-BotではCSAILが開発したアルゴリズムがセンサーから受信した筋電位信号を処理し、ジェスチャーを検出。





ドローンを操作するためのジェスチャーは以下の通り。手をひねるとドローンが方向転換。





拳を上にあげるとドローンが浮上。





拳を握り込むとドローンが前進。





Conduct-a-Botはユーザーごとの「オフラインでの調節」や「トレーニングデータ」を一切必要とせず、簡単にロボットのジェスチャー操作を導入することが可能。





上腕二頭筋と上腕三頭筋に力を入れるとドローンがストップ。





ドローンを用いたConduct-a-Botのテスト時には、ジェスチャーの81.6%を正しく識別することに成功。なお、記事作成時点では前進・後退・右へ移動・左へ移動・上昇・下降・方向転換・停止という8つのジェスチャーだけが設定されています。





Conduct-a-Botは他のロボットやアプリケーションに拡張することも可能で、「人間とロボットの相互作用を容易にすることができる」とCSAILは述べています。





CSAILによると、Conduct-a-Botは簡単なウェアラブルセンサーとアルゴリズムだけでドローンを制御可能なシステムであり、「ロボットとのやり取りを行うカジュアルユーザーが感じる『操作が難しい』などの障壁をなくすために開発されたシステム」であるとのことです。