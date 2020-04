グループチャットツールのMicrosoft Teamsに「GIF画像を見るだけでアカウントを乗っ取られる脆弱性」が発見される

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴って多くの企業で在宅勤務が導入されており、 Microsoft Teams や Zoom をはじめとするビデオ会議やグループチャットツールの需要が急増しています。そんな中、Microsoftとサイバーセキュリティ企業の CyberArk が、Microsoft Teamsに「GIF画像やリンクを介してアカウントが乗っ取られる脆弱性」を発見したと報告しました。 Beware of the GIF: Account Takeover Vulnerability in Microsoft Teams | CyberArk https://www.cyberark.com/threat-research-blog/beware-of-the-gif-account-takeover-vulnerability-in-microsoft-teams/

2020年04月28日 12時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ

