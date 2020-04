新型コロナ追跡システムの開発で「プライバシーを守るために開発で注意すべきこと」がわかるベトナム政府謹製アプリの脆弱性の数々

・関連記事

AppleとGoogleが「新型コロナウイルス追跡システム」をiOSとAndroidに組み込む - GIGAZINE



AppleとGoogleが共同発表した「新型コロナウイルス追跡システム」に対して浮かぶセキュリティおよびプライバシーに関する疑問への回答 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染者の行動を「対テロリスト用のシステム」を利用して追跡するとイスラエルが発表 - GIGAZINE



自宅隔離を拒否した新型コロナウイルス患者に「足首に追跡装置を着用するように」との裁判所命令が下る - GIGAZINE



無料かつ安全に端末の位置情報を保存して新型コロナウイルスに備えられるスマホアプリ「Private Kit」が登場 - GIGAZINE

2020年04月27日 23時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.