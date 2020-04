2020年04月27日 21時00分 乗り物

「新型コロナウイルスは自動車のデザインにどんな影響を与えるのか?」をジャガーの主任デザイナーが語る



新型コロナウイルスの猛威は人々の働き方や生活に大きな影響を与えており、将来的に人類は病院の設計から産業構造までさまざまなものの改革を迫られることになると指摘されています。そんな中、イギリスの高級車メーカー・ジャガーのデザイナーであるジュリアン・トムソン氏が、技術系ニュースサイトArs Technicaのインタビューに応えて、新型コロナウイルスがカーデザインにどんな影響を及ぼしているかを語りました。



イギリスの自動車メーカー・ロータスの初代Eliseや、高級四輪駆動車を専門とする自動車メーカー・ランドローバーの初代レンジローバー・イヴォークのデザインを手がけてきたトムソン氏は、2019年にジャガーの有名デザイン責任者であるイアン・カラム氏の後任に抜てきされた人物。300人いるジャガーのデザインチームを率いることになったトムソン氏は、イギリス中部の町ゲイドンに最新鋭の設備を備えたデザインスタジオを構えました。



トムソン氏はチームでのデザイン作業について「何百人もの人々が携わっていながらも、1つのビジョンであるかのように見える必要があります。だからこそ、チーム内での緊密なコミュニケーションが必要不可欠です。全員がバラバラに働く事を余儀なくされている中でそれを実現するのは難しいですが、おおむねうまくいっています」と話しました。



そんなトムソン氏が最も不便に感じているのは、機械制御で粘土を切削して作った原寸大のデザインモデルをデザイナーらで囲んで見ることができないことです。これについてトムソン氏は「在宅勤務のメリットは、3Dやアニメーションで作成されたデザイン案を自宅で確認できることです。しかし、デザインに磨きをかける重要なプロセスの一部である、クレイモデルを使ったデザインが今はできません。そこが全体のボトルネックになっていると感じます」と語っています。



こうした状況でのカーデザインについて、トムソン氏は「同僚と一緒にデザインについて議論したり、交流したりするのはとても重要なので、それが本当に恋しいです」と話しました。



また、Ars Technicaに「新型コロナウイルスが車のデザインをどう変えるのか?」との質問をぶつけられたトムソン氏は「ポイントは新型コロナウイルスが人々の考えをどう変えるかです。昨日、自宅でテレビを見ていたら、2人の登場人物が電車に乗り込んで、人々の間をかきわけながら車両の中を通り過ぎるシーンがありました。こうしたシーンや、バスなどの公共交通機関に乗ることについて、人々はどう考えるでしょうか?そうまでして働く事と、人生や家族とのひとときとの間のバランスなど、すべての見方が変わろうとしています」と指摘しました。





トムソン氏が具体的な変化として挙げるのが、「電気自動車の普及」です。トムソン氏は「新型コロナウイルスの影響により、人々は健康についてこれまでにも増して真剣に考えるようになるでしょう。彼らは、突如として道路が静かになり、空気もきれいになったことを実感しています。これに伴って、人々は自動車の健康面での影響について考えるようになったので、今後自動車業界は電気自動車に力を入れることになると思います」とコメントしました。



これまでの研究により、新型コロナウイルスの影響で「大気汚染が減っている」ことや、「大気汚染が新型コロナウイルス感染症による死亡リスクを増大させる」ことが分かっています。



そして、もう1つの変化が「自動車の価格」です。トムソン氏は「私は、新型コロナウイルスにより人々の購買力にも大きな影響が出ると思います。今後、人々が新車に数万ドル(数百万円)も費やす意欲を保つかどうか、自信が持てません。一方、突然気が狂ったように高級車を買いあさらないとも限りません。例えば、2020年4月中旬に中国の広州市にある高級ブランド・エルメスの旗艦店がリニューアルオープンした際には、1日に270万ドル(約2億8933万円)もの売り上げが発生しました」と指摘しました。



またArs Technicaの記事には、ゼネラルモーターズの自動車をOEM生産するメーカーに10年近く勤めた経験があるという読者から、「スケッチやPCを用いた設計(CAD)作業は1人でもできるので大きな影響はありませんが、3D CADの担当者やクレイモデルの造型師は通常、定期的に会って共同作業を行う必要があるので、そこに支障が出ていると思います。また、新型コロナウイルスが美的センスに直接影響を与えるとは思えませんが、人々が公共交通機関を避けるようになれば自家用車やライドシェアリングの需要は伸びるでしょう。この時、自動車には殺菌効果のある素材の使用など、感染症対策も求められてくるのではないでしょうか」とのコメントが寄せられていました。