60年前に打ち上げられた1基の人工衛星から現代の天気予報は始まった

by NASA on The Commons タイロス1号は直径1.1メートル、高さ0.5メートルほどの円柱形の人工衛星で、104度の広角カメラと12度の望遠カメラを搭載しています。9000枚以上のソーラーパネルによる太陽光発電で電力を供給しながら、宇宙から地球の雲と天気のパターンをモニターすることに成功。78日間にわたって運用され、およそ2万3000枚の写真を撮影しました。 以下は、タイロス1号が宇宙で初めて撮影した画像。丸い地球を白い雲が覆っている様子がよくわかります。

・関連記事

現代のインターネットを形作る「世界を変えたコード」とは? - GIGAZINE



世界初の磁気ディスク式記憶装置(ハードディスク)「RAMAC」がIBMで誕生するまでの物語 - GIGAZINE



75年前にデジタル革命の扉を開いた世界初のプログラム可能なコンピューター「Zuse Z3」と、次の75年で実現される技術とは? - GIGAZINE



半導体に取って代わられた真空管に復権の兆し、超高速のモバイル通信&CPU実現の切り札となり得るわけとは? - GIGAZINE

2020年04月25日 22時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.