物資不足に直面した医師がブローカーと取引して「通常の5倍の値段で医療物資を調達」した体験談



新型コロナウイルスがまん延する中、世界各地では「感染拡大を遅らせて医療崩壊を防ぐ」取り組みが続けられています。こうした中、新しく浮き彫りになってきているのが医療関係者が使用する物資の不足です。実際に、現場で着用する装備が底を尽きてしまった医師が悪戦苦闘しながら物資を確保する一部始終をまとめた、まるで映画のような体験談が公開されています。



In Pursuit of PPE | NEJM

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010025



A Tip, Subterfuge And Lots Of Money: A Mass. Hospital Executive On The 'Pursuit Of PPE' | CommonHealth

https://www.wbur.org/commonhealth/2020/04/19/baystate-health-protective-equipment



新型コロナウイルスは口や鼻だけでなく目からも感染することが分かっているため、医療関係者が新型コロナウイルスの感染が疑われている人と接するにあたっては、マスクのほか手袋・ゴーグル・フェイスシールド・ガウン・キャップなどの個人用防護具(PPE)が必要不可欠です。



このPPE不足に対し、AppleやフォードなどがPPE製造に乗り出していますが、アメリカではPPE不足に歯止めがかからない状況が続いています。



アメリカ・マサチューセッツ州にあるベイステイト病院もその1つ。同院の医長を務めるアンドリュー・アーテンシュタイン氏は、「私はベイステイト病院の幹部として、これまで物資の調達に携わってきませんでしたが、パンデミックがそれを変えてしまいました」と話しています。



24時間体制でガウン・手袋・マスク・ゴーグル・フェイスシールド・N95マスクの確保に尽力してきたベイステイト病院でしたが、物資の確保は困難を極めたとのこと。そんな中、物資調達チームを率いることになったアーテンシュタイン氏は、「チームのメンバーの友人の知人」から、3層構造のマスクと中国の規格であるKN95で作られたマスクを大量に入手できることを聞きつけます。



実物のサンプルを着用してみたり、数時間にわたる検討を重ねたりしてマスクが実用に耐えることを確認したアーテンシュタイン氏に、ブローカーが提示した金額は通常価格の5倍という法外な値段でした。しかし、他のブローカーよりは安かったことから、アーテンシュタイン氏は購入計画の実行を決意。買い付けのために、マスクの性能をテストする機械を手に、チームのメンバー3人を連れてアメリカ中部大西洋岸のとある倉庫を訪れることにしました。



州境を越えて医療用品を運ぶ際のトラブルを懸念したアーテンシュタイン氏のチームは、食品配達サービスに偽装したセミトレーラートラック2台に乗って倉庫まで行きました。出発の際に、相手から「予定の4分の1しか手に入らないかもしれないから期待しないように」との連絡を受けていたアーテンシュタイン氏の一行ですが、現場に大量のマスクが山積みになっているのを見た時は大喜びしたとのこと。



さっそくマスクを検分してから取引を完了し、物資の積み込みを始めたアーテンシュタイン氏らに、2人のFBI職員が近づいてきました。幸いにも、FBI職員の目的は取引の取り締まりではなく「医療用物資が闇市に流れることの阻止」だったため、アーテンシュタイン氏が身分を明かして医師だということを証明すると、職員らは納得してアーテンシュタイン氏らを開放し、トレーラーの出発を許可してくれたとのこと。



しかし、やっとマスクを病院に運び込めると思った矢先に、今度は「国土安全保障省が物資を病院ではない場所に移送させようとしている」との連絡がアーテンシュタイン氏の元に入りました。なぜ国土安全保障省がアーテンシュタイン氏らの物資を横取りしようとしたかは不明ですが、アーテンシュタイン氏にインタビューを行った、地元の公共ラジオ局WBURの司会者ボブ・オークス氏は「政府の備蓄のためではないか?」と推測しています。





地元選出の下院議員の口利きによりなんとか物資の押収を免れたアーテンシュタイン氏は、リスクを最小限にするために2手に分かれてマサチューセッツ州に戻り、病院に物資を運び入れました。



この時の経験についてアーテンシュタイン氏は「私は10年間陸軍の医師を務めてきたので、たくさんの面白い経験をしてきました。今回のことも、もし私たちの使命がそれほど重要でなければ、酒の席でのいい笑い話になったことでしょう。しかし、この豊かで発達した国で働く医療システムのリーダーを務めている私と、最先端の科学技術と優れた人材を持つ私の組織が、こんな状況に直面することになるとは夢にも思っていませんでした。このパンデミックに伴う厳しい制約の下で私たちは、医療チームと患者に戦うチャンスを与えるために、今後も抜け目なく立ち回らなければなりません。これが、新型コロナウイルスの時代の不幸な現実なのです」と語っています。