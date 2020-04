2020年04月22日 07時00分 サイエンス

生後14カ月の時点における気質が20年後の人生を左右することが確認される



「三つ子の魂百まで」という言葉があるように、幼いころの性格は大人になってもなかなか変わらないものだという考えは根強いもの。新たな研究により、3歳よりもさらに幼い生後14カ月の時点における気質が、20年以上が経過して成人になった後の人生を左右していることが判明しました。



Infant behavioral inhibition predicts personality and social outcomes three decades later | PNAS

https://www.pnas.org/content/early/2020/04/16/1917376117



Infant temperament predicts personality more than 20 years later

https://medicalxpress.com/news/2020-04-infant-temperament-personality-years.html



メリーランド大学やアメリカ・カトリック大学、アメリカ国立精神衛生研究所(NIMH)の研究者らは、幼児期の気質が成人後の性格にどのような影響を与えるのかを確かめるため、縦断的な研究を行いました。NIMHの研究者であるダニエル・パイン氏は、「多くの研究が幼児期の行動を精神病理学のリスクに結び付けていますが、私たちの研究および発見は独特です」と述べ、幼児期から成人後の長期間にわたる研究は珍しいものだと強調しています。



研究チームが使う「気質」とは、世界に対する感情・行動的な反応の生物学に基づいた個人差を指しています。数ある気質の中でも「behavioral inhibition(BI/行動抑制)」とされるタイプは、不慣れな人々や物体、状況に対して注意深く、恐怖心を持ち、回避的な行動を取ることが知られています。BIは幼児期から小児期を通じて比較的安定して続く気質だそうで、BIの傾向が強い子どもは引きこもりや不安障害に陥るリスクが高いとのこと。





パイン氏らの研究チームは、生後4カ月の時点で参加者のサンプルを募集し、選抜した被験者が生後14カ月になった時点で気質の調査を行いました。研究チームは生後14カ月の幼児たちについて、どれほどBIの傾向が強いかを調査したとのこと。



そして、被験者が15歳になった時点で再び研究室に招いてコンピューター化されたタスクをこなしてもらい、研究チームは被験者がタスクに失敗した時のエラー関連陰性電位(ERN)について評価したとのこと。ERNはその人が失敗などのネガティブな外部イベントにどれほど敏感かを反映しており、ERNが大きい人は不安に陥りやすい内面状態であるといえるそうです。



その後、被験者が26歳になった時点で再び研究室に来てもらい、研究チームは精神病理学的な診断や人格、社会的機能、教育、雇用といった項目についての評価を行いました。その結果、研究チームは生後14カ月の時点におけるBIの傾向が、26歳の時点における人格や恋愛経験、友人や家族との関係に影響していることを発見しました。



生後14カ月の時点でBIの傾向が強かった被験者は、26歳の時点で内気な性格であり、過去10年間の恋愛経験が少なく、友人や家族との関係も薄かったそうです。また、乳児期にBIの傾向が強く、15歳の時点でERNが大きかった場合、うつ病や不安障害のリスクも高くなったとのこと。その一方で、学歴や仕事に対する乳児期のBIの影響は確認されませんでした。





メリーランド大学のネイサン・フォックス教授は、「私たちが長年にわたって被験者のグループと連絡を取り合っているのは驚くべきことです。最初は両親でしたが、今では本人が研究に興味を持って関与しています」とコメントしました。