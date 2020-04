新型コロナウイルス感染症の「自宅で使える検査キット」がついにアメリカ政府の承認を受ける

アメリカ国内の医薬品などの規制・管理を取り仕切るアメリカ食品医薬品局(FDA)が、臨床検査大手のLabCorpが開発した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のPCR検査を自宅でできる検査キットを承認しました。FDAが新型コロナウイルスの検査キットを承認したのは初です。 COVID-19 | Pixel by LabCorp https://www.pixel.labcorp.com/covid-19 Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes First Test for Patient At-Home Sample Collection | FDA https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-test-patient-home-sample-collection

・関連記事

アメリカ疾病予防管理センターによる初期の新型コロナウイルス検査キットはウイルスに汚染されていたことが明らかに - GIGAZINE



遺伝子編集技術を応用して「検査時間がPCR法の最大6分の1」しかない新型コロナウイルス検査法が開発される - GIGAZINE





新型コロナウイルス感染症の検査能力を「待機状態の検査機器」を使って大幅に引き上げる新たな手法が登場 - GIGAZINE





Amazonが新型コロナウイルス感染症の検査キットを配布 - GIGAZINE



45分で新型コロナウイルス感染症を診断できる検査キットがアメリカで承認される - GIGAZINE



2020年04月22日 12時45分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.