1973年からの産油国トップ10に見る過去半世紀にわたる栄枯盛衰の歴史

・関連記事

原油の先物価格が史上初のマイナスで取引終了、産油国は協調減産するも需要が大幅減少中 - GIGAZINE



原油の備蓄容量の限界と増産に伴って価格が下落する可能性 - GIGAZINE



産油国間で原油価格引き下げ戦争が勃発、新型コロナウイルスの脅威にはプラスとの指摘も - GIGAZINE



新型コロナウイルスが景気後退の引き金となる危険性はあるのか? - GIGAZINE



サウジアラビアは自国の石油産出量に関してウソをつき続けているという指摘 - GIGAZINE

2020年04月22日 15時00分00秒 in 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.