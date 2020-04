2020年04月21日 16時00分 ネットサービス

アリババがおよそ3兆円をクラウドコンピューティング事業に今後3年間で投資すると発表

中国eコマース企業最大手のアリババが、今後3年間でクラウドコンピューティング部門に2000億元(約3兆円)を投資すると2020年4月20日に発表しました。すでに中国国内のクラウドコンピューティング市場ではシェア1位を握るアリババですが、シェアAmazonやMicrosoftなどが上位に名を連ねる世界市場でもシェアを拡大する狙いがあるとみられています。





Alibaba to invest $28 billion in cloud as it battles Amazon, Microsoft

https://www.cnbc.com/2020/04/20/alibaba-to-invest-28-billion-in-cloud-as-it-battles-amazon-microsoft.html





Alibaba to invest $28b in cloud to challenge Microsoft, Amazon | Fortune

https://fortune.com/2020/04/20/alibaba-invest-28-billion-cloud-challenge-microsoft-amazon/



Alibaba to pump $28B into cloud computing to handle coronavirus traffic

https://thenextweb.com/hardfork/2020/04/20/alibaba-to-pump-28-billion-into-cloud-computing-to-handle-coronavirus-traffic/



アリババは膨大な量のオンライン通販取引を処理するため、アリババのクラウドコンピューティング部門であるアリババ Cloudを設立。これまでにも積極的に投資を行ってきましたが、今回発表した2000億元の追加投資は、2019年度の売上高のおよそ半分に相当するほど大規模なもの。アリババによればこの追加投資はOSやサーバー、チップなどのほか、世界21地域に構築されているネットワークの改善や、新たなデータセンターの構築などに対して行われるそうです。



この追加投資には新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響があります。アリババは、2020年2月中旬の時点でCOVID-19によって世界経済が大打撃を受ける可能性を指摘していました。イギリスの経済誌・Financial Timesによれば、アリババのeコマースサイトで販売されているエスティローダーやユニクロといった主要なブランドの2020年1月~2月の売り上げが、2019年1月~2月と比べて40~80%減少したそうです。



一方で、アリババ Cloudは急成長を遂げており、2019年第4四半期はアリババ Cloudの収益が107億元(約1600億円)を突破し、前年同期比で62%の増加を記録したと報じられています。

アリババのクラウドインテリジェンス部門のジェフ・チャン社長は「COVID-19のパンデミックは市場経済全体にさらなるストレスを与える一方で、デジタル経済にもっと注力するよう促しています」と述べ、追加投資がアリババの業績回復をスピードアップさせることを期待していると語りました。



なお、記事作成時点ではアリババの総収益のうち、クラウドコンピューティング部門によるものはわずか7%だとのこと。アリババグループのダニエル・チャン会長は「クラウドコンピューティングは将来的にアリババの主要なビジネスになると思います」と2018年のインタビューで語っています。海外経済ニュースメディアのCNBCは、アリババがAzureを提供するMicrosoftやAmazon Web Servicesを提供するAmazonなど、世界のクラウドコンピューティング市場で大きなシェアを抱える同業他社に続こうとしていると評価しました。