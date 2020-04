世界最大のアダルトサイトPornhubが「手洗いムービー」専門の動画共有サービス「Scrubhub」を開設

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として最も重要な行為は「手洗い」だと世界保健機関(WHO)を始めとする主要な保健機関が 推奨 しています。そんな手洗いに関するムービー専用の動画共有サービス「 Scrubhub 」を世界最大のアダルトサイトであるPornhubが開設しました。Scrubhubでは、世界中の手洗いムービーを無料でじっくり鑑賞することが可能です。 Free Hand Washing Videos - Hands, Soap, and Suds For Charity | Scrubhub https://scrubhub.tv/ Scrubhubにアクセスするとこんな感じで、本家Pornhubによく似たデザイン。世界中の手洗いムービーがズラリと並んでいます。

2020年04月20日 11時25分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by log1k_iy

