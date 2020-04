新型コロナウイルスによる「世界規模のコンドーム不足」が生じる可能性

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行する世界中の各都市で、ロックダウンが実施されて不要不急の外出が禁じられています。このロックダウンはマレーシアでも世界最大のゴム産出国のマレーシアでも続けられており、同国が誇る世界最大のコンドームメーカー カレックス が「2億個の生産数減」を発表しました。 Covid-19 sparking 'devastating' global condom shortage | New Straits Times | Malaysia General Business Sports and Lifestyle News https://www.nst.com.my/news/nation/2020/04/582997/covid-19-sparking-devastating-global-condom-shortage 2020年3月16日、マレーシアのムヒディン主張は同国で流行するCOVID-19の対策として、ロックダウンを発表。3月18日から3月31日までマレーシア全土に 活動制限令 を出しました。本令による具体的な制限内容は、「大規模集会の禁止」「マレーシア人の出国禁止」「外国人渡航者の入国禁止」「教育機関の閉鎖」「重要サービス分野を除く全ての政府・民間施設の閉鎖」です。 しかし、マレーシア政府は同国の状況を鑑みて、この活動制限令の延長・再延長を 決定 。活動制限令は少なくとも2020年4月28日まで続く予定です。4月1日以降は移動制限がさらに強化され、スーパーマーケット・デリバリーサービス・ガソリンスタンドの営業時間は午前8時から午後8時までの範囲に限定されました。 この活動制限令により同国の産業は影響を受けており、「グローバルな問題」に波及しつつあります。年間50億個を超えるコンドームを生産し、世界シェアの2割を占めるという世界最大のコンドームメーカーであるカレックスは、この活動制限令によりマレーシア国内にある全ての工場の操業を中止。同社が2020年3月中旬から4月中旬にかけて出荷するコンドームは2億個も減るという見通しです。

2020年04月19日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

