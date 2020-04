「新型コロナウイルスから肺を守るためにはどうすればいいのか？」を肺の専門家に聞いてみた

・関連記事

新型コロナウイルス感染症患者の肺はこんな感じ、医師が実際のデータからVRモデルを作成 - GIGAZINE



「新型コロナウイルス感染症が進行すると息ができなくなって死に至る」というメカニズムを分かりやすく解説したムービーが登場 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症について「判明している基本的な事実」とは? - GIGAZINE



Alexaに救いを求めていた音声が亡くなった新型コロナウイルス患者のスマートスピーカーから見つかる - GIGAZINE



「新型コロナウイルス感染症が完全に治った」と宣言するための定義とは? - GIGAZINE

2020年04月18日 16時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.