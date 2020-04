自己隔離している新型コロナウイルス感染者の呼吸・移動をワイヤレスで監視できるデバイスをMITが開発

・関連記事

新型コロナウイルスで戦場と化した病院の実情を医師が訴えるムービーが公開中 - GIGAZINE



不足する人工呼吸器を睡眠時無呼吸症候群の治療機器で代用するプロジェクトとは? - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で「人工呼吸器を作るオープンソースのプロジェクト」をMITが始動 - GIGAZINE



新型肺炎治療に用いる人工呼吸器の手動ポンプを誰でも簡単に自動化できるプロジェクト「OxyGEN」 - GIGAZINE



次世代Apple Watchでは血中酸素濃度検出機能の追加や心電図機能がアップグレードされる可能性 - GIGAZINE



2020年04月17日 06時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.