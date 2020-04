新型コロナウイルスの脅威を伝えるために人気オンラインゲームで仮想のウイルスをまん延させるイベントが開催

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、病気の感染が拡大することだけではなく、「パンデミックに直面した人々がどのように振る舞うか」という社会学的な側面にも大きな影響を与えています。「COVID-19の感染拡大に対して人はどう行動するべきなのか」を周知させるべく、人気オンラインゲームのWorld of Warcraftの非公式サーバー内で「仮想のウイルスをプレイヤーに感染させる」という試みが行われました。



World Of Warcraft Fan Server Unleashes Days-Long Virtual Plague To Teach Covid-19 Prevention

https://kotaku.com/world-of-warcraft-fan-server-unleashes-days-long-virtua-1842883126



ブリザード・エンターテイメントが開発・運営するWorld of Warcraftは海外で人気の大規模多人数同時参加型オンラインRPGです。World of Warcraftはブリザード・エンターテイメントが用意する公式サーバーにアクセスしてプレイしますが、ファンがサーバー用アプリケーションをエミュレートする形で運営する非公式なサーバーも存在します。



Elysium Projectのサーバーは、総プレイヤー数はおよそ350万人、週ごとのアクティブプレイヤー数は1万人~1万5000人という特に大規模な非公式サーバーの1つです。そんなElysium Projectのサーバーで、「Pandemic In Azeroth」と題したイベントが実施されました。





サーバー管理者は、1人のプレイヤーを「Patient Zero(患者0号)」としてウイルスに感染させました。このウイルスに感染すると、全ステータスが5%、移動速度が10%減少するため、プレイに大きな支障を与えます。患者0号から急速にウイルス感染が拡大し、イベント開始から15時間で感染者数は2276人、24時間で7000人以上にまで跳ね上がり、その後、ウイルスは最大でアクティブプレイヤーの88%に感染してしまったそうです。なお、このイベントはプレイヤーに一切の通知なく開始されたとのこと。



In just 24 hours, through using hand washing, and sanitizing, we managed to bring the infection % from 88% (no preventative measures), to 42.20% (hand washing, social distancing, sanitizing).

Great work everyone! Keep it up! pic.twitter.com/gOmP5MHM7Y