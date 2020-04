スマートウォッチを駆使してウイルス性疾患を早期警告するための健康調査プロジェクト「DETECT」

季節性インフルエンザのようなウイルス性疾患にかかると、脳が病気であると自覚する前に体が反応し始めます。そして多くの場合、体温や安静時の心拍数が上昇するほか、活動量が下がり、睡眠に費やす時間が増えるとのこと。そのため、カリフォルニア大学サンディエゴ校で生物工学とデータサイエンスの助教授を務めるベンジャミン・スマール氏は、バイタルサインについて「あなたの体がどのように変化するかを、あなたが自覚するより先に知るためのものです」と説明しています。 なお、ウェアラブルデバイスを持っている人でDETECTに参加したい場合は、MyDataHelpsアプリをインストールすればOK。アプリはApp StoreとGoogle Play上で配信されています。 MyDataHelps on the App Store

・関連記事

新型コロナウイルスの解析を自分のPCの計算リソースを使って手助けできる「[email protected]」「BOINC」レビュー - GIGAZINE



世界中のPCを使って新型コロナウイルスの解析を進める「[email protected]」の演算速度が世界TOP500のスーパーコンピューターを全部合計した性能に到達 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で「人工呼吸器を作るオープンソースのプロジェクト」をMITが始動 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症のワクチン開発はどれだけ進んでいるのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で「人工呼吸器をオープンソースで開発するプロジェクト」が登場 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの治療法開発を自分のPCで手助けできる「[email protected]」が新たに低分子スクリーニングプロジェクトを開始 - GIGAZINE



2020年04月16日 17時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.