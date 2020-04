2020年04月16日 10時11分 ハードウェア

AppleがMac Pro用の交換キャスター(約7万円)&脚(約3万円)を販売開始、キャスターセットは第2世代iPhone SEよりも高額



Appleが発表した最新の「Mac Pro」は構成次第で最大570万円超にもなるモンスター端末です。そんなMac Pro用のホイールキットと脚キットをAppleが公式ストア上で販売開始しており、これまた高額過ぎるということで注目を集めています。



現地時間の2020年4月15日にAppleは突如「第2世代iPhone SE」を発表しましたが、これと併せて、Apple Store上でMac Pro用のホイールと脚の交換キットの販売も開始しました。



日本語ページもすでに存在しますが、アクセスすると「申し訳ございません。現在、apple.comではお探しの製品を取り扱っておりません。おすすめの類似製品がありますので、そちらをご覧ください。」と表示されます。





Mac Pro用の脚キットである「Apple Mac Pro Feet Kit」は、ステンレススチール製の脚が4つセットになっており、価格は税別2万9800円。



Apple Mac Pro Feet Kit - Apple(日本)





Mac Pro用のステンレススチール製キャスターが4個セットになった「Apple Mac Pro Wheels Kit」は、税別6万9800円です。同時に発表された第2世代iPhone SEは税別4万4800円からで最も高価な256GBモデルでも税別6万800円なので、交換用キャスターが4個セットになったApple Mac Pro Wheels Kitの方が高いという結果に。



Apple Mac Pro Wheels Kit - Apple(日本)





もともとMac Proにはステンレススチール製の脚が4つ付いており、これをオプションでキャスターに変更する場合、追加で税別4万4000円が必要となっていました。それに対して、交換用の脚キットは税別2万9800円で、交換用キャスターキットは税別6万9800円と、差額がちょうど4万円となっています。





なお、Appleは交換用のキャスターや脚を取り付けるには付属の1/4インチから4mmに対応する六角ビットのほか、「追加の工具が必要です」としています。