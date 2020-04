2020年04月16日 14時00分 ネットサービス

Amazonがフランスの倉庫を一時閉鎖、新型コロナウイルス対策が不十分だったことが原因



従業員を守るための新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策が不十分だとして下った裁判所命令を受けて、Amazonがフランス国内にある6つの倉庫を4月16日から20日まで一時閉鎖することが判明しました。



多くの人が自宅で過ごすことを余儀なくされる中で、宅配サービスの需要は増加しています。Amazonにおいては家庭用品が在庫切れになるほど需要が増加していますが、一方でAmazonの倉庫で働く従業員は「Amazonが自分たちの安全を確保するために取っている策は十分なものではない」と声を上げており、ストライキも起こっています。2020年4月14日にはAmazon倉庫作業員の中からCOVID-19による死亡者が出たことが報じられました。



そんな中、フランスのAmazonは国内にある6つの倉庫を閉鎖することが判明しました。6つの倉庫では1万人ほどの従業員が働いていますが、Amazon広報によると、少なくとも4月16日から20日までの5日間は閉鎖されるとのこと。



これはフランスの裁判所がAmazonに「従業員に対するCOVID-19対策が不十分」だとして、「食料品や衛生品などの必要物資のみに販売を限定し、健康に配慮した手順をアップグレードすること」を求めたため。裁判所の命令を破るとAmazonには1日あたり110万ユーロ(約1億3000万円)の罰金が下されることになります。Amazonは4月14日(火)に裁判所から命令を受け、決断のための猶予期間として24時間を与えられました。





Amazonは「裁判所が示したカテゴリーはおおまかで曖昧であるため、命令に従うのは非常に難しい」として倉庫の一時閉鎖を決断したとのこと。



AmazonはCOVID-19による封鎖がフランスで始まって以来、重要なアイテムを優先して発送しており、コピー用紙や傘といった必需品ではないアイテムは発送を遅らされるという措置がとられています。倉庫が閉鎖されることで重要なアイテムが消費者の手に届かなくなり、混乱が生じる可能性も指摘されています。



Amazonはスタッフにマスクの配布を行い、体温チェックも実施しているとして、「適切な方法を取っている」と主張していますが、裁判所はAmazonの取り組みに対して「十分な社会的距離が取られておらず、入口やロッカールームではウイルスが感染しやすい状況である」と判断しています。一方で、Amazonは裁判所の判断に対して上訴を考えているとのこと。



なお、Amazonでは倉庫作業員の健康リスクに関する請願書を集めていた従業員や、Amazonの対応を非難していた従業員が解雇されたことも報じられています。



