新型コロナウイルスの影響で閉鎖された国立公園では野生動物の行動範囲が広がりつつある

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行を受けて、各国で飲食店や公共施設の閉鎖や営業時間の短縮が実施されています。観光地として名高いアメリカのヨセミテ国立公園も2020年3月下旬から閉鎖し、観光客の入園を一切拒否。その結果、園内に生息する野生動物が本来姿を見せない場所にも出没するほど行動範囲を広げているとのことです。



Amid coronavirus shutdown, Yosemite wildlife roams free - Los Angeles Times

https://www.latimes.com/california/story/2020-04-13/yosemite-national-park-closed-wildlife-waterfalls-muir



本来、3月から4月はヨセミテ国立公園に最も多くの観光客が訪れる時期で、2019年4月にはおよそ30万人の観光客がヨセミテ国立公園を訪れたとのこと。しかし、2020年3月20日、新型コロナウイルスの流行拡大を防ぐため、ヨセミテ国立公園は閉鎖され、全長およそ12kmもある巨大渓谷には100人~200人の職員だけが残りました。



ヨセミテ国立公園には300頭~500頭のアメリカグマが生息しているとのこと。普段はなかなか人の見える場所に現れないアメリカグマですが、閉鎖してから目撃数が上昇しているとのこと。アメリカグマが森林の奥から現れて野原をのそのそと歩く様子が、ヨセミテ国立公園の公式Twitterアカウントで公開されています。



It could be said that spring, summer, and fall are just one big meal to a black bear. If that's the case, then grass is a bear's favorite springtime appetizer! Check out this bear that we spotted yesterday around lunchtime, mowing the grass just across from Yosemite Village! pic.twitter.com/Gcgn184lyY