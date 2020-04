新型コロナウイルスの流行で人とハグできない状況の中で「木を抱きしめること」を森林管理局が推奨

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界中で猛威を振るう中、各国では他人との社会的距離を保ってウイルスの感染を防ごうとする試みが行われています。この状況下では他の人とハグすることも「濃厚接触」となってしまいますが、アイスランドの 森林管理局 は「人とハグできないなら木とハグしよう」と呼びかけています。 Hvetja fólk til að fara út í skóg og knúsa tré | RÚV https://www.ruv.is/frett/2020/04/08/hvetja-folk-til-ad-fara-ut-i-skog-og-knusa-tre Forest Service Recommends Hugging Trees While You Can’t Hug Others https://www.icelandreview.com/nature-travel/forest-service-recommends-hugging-trees-while-you-cant-hug-others/

2020年04月15日

