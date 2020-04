「退屈」が子どもやその親にとって有益である4つの理由とは？

何もやることや遊ぶものがない子どもが「退屈だ」と訴え、親を困らせるのはよくあることです。親も子どもたちの退屈を解消するためにあれこれと策を講じるものですが、8人の子どもを育てた母親であり人々の育児相談を受け付けているシェリル・バトラーさんが、「子どもが退屈しているからといって、必ずしも親が対応する必要はない」と主張し、その理由について説明しています。 4 Great Reasons Boredom Can Benefit Your Child https://www.quickanddirtytips.com/parenting/school-age/4-great-reasons-boredom-can-benefit-your-child 25年間で8人の子どもを育ててきたバトラーさんは、子どもが「退屈だ」と言ってぐずり出す場面に何度も遭遇してきたとのこと。子育てに追われるバトラーさんは子どもが退屈しないように多くの努力を費やしてきましたが、子どもたちが退屈を感じなくなることはありませんでした。しかし、やがてバトラーさんは「子どもが退屈を訴えているからといって、必ずしも親がそれを解消する必要はない」という結論に辿り着きました。バトラーさんによると「退屈は子どもとその親にとって有益なものになり得る」そうで、以下の4つの理由を挙げています。 ◆1:退屈は子どもの創造性を高める ある日の午後、バトラーさんは一番年下の赤ちゃんの世話に追われ、他の4人の子どもたちを相手にする余裕がなかったそうです。普段であればバトラーさん自身が遊び相手になれなくても、子どもたちが退屈しないようにさまざまな準備をしていたそうですが、その日は忙しさのあまり何の準備もできなかったとのこと。 赤ちゃんの入浴や食事といった世話を終え、子どもたちが退屈しているだろうと思って他の4人の様子を見に行ったバトラーさんは、子どもたちが屋根裏部屋で「宇宙空間ごっこ」をしている場面に遭遇してとても驚いたと述べています。屋根裏部屋を宇宙空間に見立てたごっこ遊びは2時間以上も続いたそうで、バトラーさんは親が子どもの退屈を解消しようとしなくても、子どもたちは自分たちの創造性を発揮して退屈を解消できることに気づきました。 もちろん、子どもたちの退屈を解消しない方針に切り替えても、いきなり子どもたちが創造性を発揮して「宇宙空間ごっこ」などの遊びを発明するとは限りません。しかし、子どもたちが「自分自身で退屈な時間をやり過ごさなければならない」と理解した時、子どもたちは楽しみや喜びを見つけるために頭脳と想像力をフルに発揮し、創造性にあふれた時間の過ごし方を見つけるとのことです。

