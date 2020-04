ガーリックの匂いが強烈に拡散するケンタッキーの「ザ・ガーリックチキン(骨なし)」を食べてみた

・関連記事

ケンタッキーフライドチキン食べ放題という全国唯一のKFC「カーネルバフェ」に行ってきました - GIGAZINE



無料でケンタッキーの象徴であるカーネルおじさんと恋できる恋愛シミュレーションゲームが登場したので実際にプレイしてみた - GIGAZINE



カーネル・サンダースが悪のカーネル・サンダースと戦うため別世界の自分の力を借りるマンガが登場 - GIGAZINE



2020年04月08日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.