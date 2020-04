フルーツ＆野菜の濃厚スムージーで乳酸菌とビタミンを手軽にとれる「トロピカーナエッセンシャルズプラス」の「乳酸菌スムージー」「ビタミンスムージー」を飲んでみた

・関連記事

缶1つから2リットルのスポーツドリンクを速攻で作れる「DAKARAミネラル 濃縮タイプ」試飲レビュー - GIGAZINE



スタバの「バリスタの頂点」が考案した「アイスムース カラメル ラテ」「ダブルショット カラメル ラテ」はどんな一杯なのか飲んでみた - GIGAZINE



優しいミルクにりんごやぶどうの甘み広がる「GREEN DA・KA・RA ミルクと果実」試飲レビュー - GIGAZINE



凍らせた果物だけでクリーミーなアイスっぽいスイーツが作れる「Yonanas(ヨナナス)」を使ってみました - GIGAZINE



iPhoneをも粉砕するBlendtecのミキサーでスムージーを作るとこうなる - GIGAZINE



スムージーを作った後にカレーが作れる1台6役の真空ミキサー「らくっく」を使ってみた - GIGAZINE

2020年04月07日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.