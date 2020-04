なぜ感染症対策に「疫学」が重要なのか？

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)との戦いの中でさまざまな科学研究が行われていますが、疫学研究もその1つ。疫学とは一体何で、感染症の対策にとってなぜ重要なのかを、科学ジャーナリストの Tim Childers 氏が説明しています。 What is epidemiology? | Live Science https://www.livescience.com/epidemiology.html 疫学は英語で「Epidemiology(エピデミオロジー)」と呼ばれ、ギリシャ語の「epi」(~の上に/降りかかる)と、「demos」(人々)を組み合わせた言葉で、「人々に降りかかる物事」の学問を意味します。古代ギリシャの医師である ヒポクラテス は「疫学の祖」と呼ばれており、多くの治療が迷信に基づいていた紀元前4~5世紀にあって、健康上の問題が環境に起因するという合理的思考を行いました。ヒポクラテスは外科手術や食事療法、ハーブ療法などを提案したほか、「風土病」「伝染病」など、今日でも疫学者が使う言葉を作り出した人物でもあります。 臨床医が患者個人の健康に向き合うのに対して、疫学者は「集団」に対する医師だと考えられています。臨床医は患者に診断を下し、科学的知識と経験をもとに治療を行いますが、疫学者は「集団コミュニティの健康」や時には「世界中の人々」と向き合い、病原や健康への影響を理解しようとします。また、人々が病気にどのようにさらされ、どのように病気が広がっているのかを推測するのも疫学者の役目。疫学者は統計学や数学、生物学のモデルを使い、科学的知識を用いて公衆衛生の方針を立て、健康への問題を解決するのかを決めていきます。

2020年04月06日

