目でものを見るために必要なタンパク質で「味も感知できる」と判明

カリフォルニア大学サンタバーバラ校の研究チームが、視覚受容体として機能するタンパク質「 オプシン 」が味覚受容体としても機能することを発見しました。研究チームはこの研究結果から、人間に新しい味覚受容体がある可能性を示唆しています。 Functions of Opsins in Drosophila Taste (PDFファイル) https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(20)30112-3.pdf Subtle flavors | EurekAlert! Science News https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/uoc--sf040220.php 以下は人の眼球の断面図です。 虹彩 によって絞り込まれた光は 水晶体 を通り、 網膜 に当たります。網膜に存在する視細胞には「 ロドプシン 」と呼ばれる視覚受容体が存在しており、このロドプシンが光の刺激によって構造を変化させ、その変化が情報となって神経に伝わり脳で処理されることで、人は物を見ることができるというわけです。

2020年04月06日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.