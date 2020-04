Nintendo Switchのランダムな手札でデッキを構築するハイスピードなアクションバトルゲーム「One Step From Eden」レビュー

出現する敵とボスの順番はランダムで決まるので、サクサククリアするためには何回も遊んで攻撃パターンを覚えたいところです。初期のスペルでどんどん突き進んだり、色んなスペルをゲットして試したり、どんな状況にも対応できる最強のデッキを模索したりと、いろいろな楽しみ方ができそうです。 「One Step From Eden」はNintendo SwitchおよびSteamでダウンロード購入でき、価格は税込2050円です。 Nintendo Switch|ダウンロード購入|One Step From Eden https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000026454 Steam:One Step From Eden https://store.steampowered.com/app/960690/One_Step_From_Eden/

2020年04月04日 18時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

