はみ出るほどのポークパティをもちもち食感のフランスパンで挟んだ「TERIYAKIリブサンドポーク」「ダブルベーコンリブサンドポーク」をロッテリアで食べてみた

・関連記事

GIGAZINE(ギガジン) - 牛丼の具が1.5倍となった禁断のトッピング「肉だく牛丼」を吉野家で食べてきた



牛丼の具が1.5倍となった禁断のトッピング「肉だく牛丼」を吉野家で食べてきた - GIGAZINE



ローソンの新ホットスナック「GU-BO(グーボ)」はサクサク生地に詰まった具材の味の濃さが圧倒的 - GIGAZINE



総重量499gもの100%ビーフパティ4枚重ねが豪快にはみ出る「超ワンパウンドビーフバーガー」をバーガーキングで食べてきた - GIGAZINE



サクふわぶりカツや彩り豊かなかつおのちらしなど大戸屋の新メニューを食べてきた - GIGAZINE



特製明太ソースが濃厚白身魚フライにドカがけされた「明太チーズのフィッシュバーガー」をドムドムハンバーガーで食べてきた - GIGAZINE



3種の焼き鳥が豪快に味わえるなか卯の「鶏づくし重」を食べてみた - GIGAZINE



とろろ&オクラのネバネバコンビに甘辛い牛肉たっぷりの「とろ玉牛肉ぶっかけ」をはなまるうどんで食べてみた - GIGAZINE



復活選挙で40年の歴史の中から1位を獲得したロッテリア「リブサンドポーク」試食レビュー - GIGAZINE



2020年04月03日 11時47分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.