自宅隔離を拒否した新型コロナウイルス患者に「足首に追跡装置を着用するように」との裁判所命令が下る

日本では、新型コロナウイルスへの感染が判明し外出を控えるよう要請されていた50代の男性が「ウイルスをばらまく」と言い残してフィリピンパブなどを利用し、その後死亡しました。一方、アメリカのケンタッキー州では、新型コロナウイルスの感染のおそれがあるにもかかわらず自宅隔離の要請に従わなかった人が「足首に追跡装置を着用する」ことを命じられました。



ケンタッキー州ジェファーソン郡を管轄するジェファーソン郡巡回裁判所は2020年4月1日に、同郡の都市ルイビル在住の男性に対し「ルイビルメトロ刑務所から足首につける追跡装置を受領し着用すること」を命じました。この男性は、新型コロナウイルスへの感染が確認された患者と、もう1人の新型コロナウイルスへの感染が推定される人を家族に持っており、保健当局から自宅隔離を要請されていました。



しかし、男性は自宅隔離に同意する署名を拒否。さらに、男性の家族からは「彼は頻繁に家からいなくなってしまう」との報告が保健当局に寄せられていました。男性自身が新型コロナウイルスに感染しているかどうかは、検査結果が出ていないため不明ですが、裁判所は「新型コロナウイルスに感染している可能性は十分高い」と判断し、今回の措置に踏み切りました。





ルイビルでは、以前にも自宅隔離を拒否した男性に追跡装置の着用が命じられていたほか、新型コロナウイルス検査で陽性との結果が出た患者とその家族に対しても同様の命令が下されており、足首に追跡装置を付けることが裁判所により命じられた事例は今回で4件目になるとのことです。



裁判所命令に署名したジェファーソン郡巡回裁判所のアンジェラ・マコーミック・ビシグ裁判長は「これは明らかに新しい試みですが、地域社会の皆さんには私たちが自由の権利と地域社会の安全との間でバランスをとっていることを理解してもらいたいと思っています」と話しました。



裁判所命令には、追跡装置により定期的に位置を報告する命令の他に、この命令に反した場合は「不服従を理由として逮捕されたり、追加の刑事告発を受けたりする可能性がある」とも記載されています。また、着用義務は家族の新型コロナウイルス患者が症状を示さなくなってから2週間と定められているとのことです。





一方、ジャファーソン郡からほど近いネルソン郡では、追跡装置の着用ではなく郡保安官代理人による24時間の監視が行われています。こうした措置をとらなかった理由について、サラ・モイヤー公衆衛生局長は「隔離を余儀なくされた人の家の前に法執行機関の職員を配置するのではなく、追跡装置を使用することを選択したのは、人的資源の問題です。足首に追跡装置を着用することは、不必要に人員を浪費せず監視を行うのに適していると考えています」と説明しました。



また、モイヤー氏は「これまでのところ、着用を義務づけられた人全員が命令に従っているので、問題はエスカレートしていません。もし、命令に従わない人が出ても所定のプロセスを執行する用意がありますが、そうする必要がないことを願っています」と話しました。





ルイビルでは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐべく、コミュニティセンター・動物園・公園・図書館といった施設が閉鎖されていますが、一部の住民は趣旨を理解せず外出していると指摘されています。



ルイビルの市長であるグレッグ・フィッシャー氏はTwitterで「多くの人々が自宅にとどまり、社会的距離を保つことを実践していただいていることに感謝します。ですが、残念なことに一部の人たちはこのメッセージを聞いていません」と投稿。このツイートに添付された地元テレビ局が撮影した映像には、野外でピクニックやスポーツを楽しむ人々の姿が捉えられており、中には小さな子ども連れの家族もいます。



Thanks to the majority of our community for staying home & practicing social distancing. Unfortunately, some haven't gotten the message. Please, stay home unless it's necessary!https://t.co/wtIlx5dPsd