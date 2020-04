2020年04月02日 11時50分 メモ

新型コロナウイルスの影響で「段ボール」が不足してしまったのは一体なぜなのか?



新型コロナウイルスのまん延に伴い、供給が途絶えるとのデマが原因でトイレットペーパーが品薄になるという事態が世界各地で発生しました。そんな中、イギリスでは特に品薄になるとのデマが流布されているわけではない「段ボール」が不足してしまっていると報じられています。



Coronavirus: UK faces cardboard shortage due to crisis | Environment | The Guardian

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/31/uk-faces-cardboard-shortage-due-to-coronavirus-crisis



Coronavirus causing huge difficulty for the recovered paper sector, says Recycling Association | Envirotec

https://envirotecmagazine.com/2020/03/19/coronavirus-causing-huge-difficulty-for-the-recovered-paper-sector-says-recycling-association/



イギリスのリサイクル協会(TRA)は2020年3月31日に、「新型コロナウイルスのパンデミックの影響により、段ボールが不足する可能性がある」と発表しました。TRAによると、段ボールを製造するのに必要な繊維素材の不足は、イギリスに限らずヨーロッパや世界中で発生することが懸念されるとのこと。特に、食品や医療用品の包装に使用される段ボールの素材が不足してしまうことが危惧されるとTRAは指摘しています。





段ボールが不足してしまう背景には、新型コロナウイルス対策として世界各地で実施されている都市封鎖の影響により、多くの自治体が資源ゴミの回収を取りやめてしまっているという事情があります。



TRAの最高経営責任者を務めるサイモン・エリン氏は3月31日の声明の中で、「私たちが抱える大きな懸念事項は、ヨーロッパでは既に段ボール箱を作るための繊維素材が不足しつつあることです。多くの自治体がリサイクルのための回収をストップしてしまうと、段ボールを作るための繊維素材がゴミとして焼却されたり埋め立てられたりするので、不足が発生します。食料品や医療用品は全て段ボール箱で輸送されているので、段ボール箱を作ることができなくなれば流通も止まってしまうことになりかねません」と話しました。



また、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための渡航制限や国境封鎖も事態に拍車をかけています。イギリスでは、中国でのミックスペーパー(雑誌)市場の閉鎖や、段ボール古紙(OCC)と分別済オフィスごみ(SOW)の段階的な輸出割り当ての削減により、繊維素材の不足が特に深刻だとのこと。これに対応するために、イギリスはインドネシア・インド・ベトナム・マレーシアなどからの輸入も行っていますが、不足分を補うには到底足りません。





またドイツでも、以前大量の繊維素材を仕入れていた隣国ポーランドとの国境が封鎖されてしまったため、フランスやイギリスから原料を取り寄せている状況が発生しています。これらの事例から、イギリスの大手紙The Guardianは「繊維素材のリサイクルは世界的な市場を形成しており、原料はヨーロッパや世界各地に輸送されますが、都市封鎖がこの流通を妨げる物理的な障壁として立ちはだかっています」と指摘しました。



イギリスの地方自治体協会の広報担当者は、The Guardianに「ゴミ収集スタッフを新型コロナウイルスから守るために、ゴミ収集やリサイクルサービスの変更を余儀なくされている自治体もあります。地方自治体は目下、収集サービスをできる限り効率的に実施できるように努力しています」と話しました。



ゴミ収集車では、3人から4人のスタッフが1台の車に乗り込むことになるため、新型コロナウイルス対策として奨励されている「距離を保つこと」が実施できず、イギリスの労働組合にはそのことを問題視する労働者からの報告が相次いでいるとのこと。また、手袋や手指消毒剤の不足も問題となっています。





エリン氏は「イギリスは、自国で製造できるよりもはるかに多くの紙や段ボールを輸入しています。そのため、持続可能で経済的な方法でリサイクルを循環させることができる国際市場を確保しなければなりません」と述べて、窮状を訴えました。