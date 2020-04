2020年04月02日 15時00分 食

国境封鎖で人の出入りを制限すると果物や野菜の価格が上昇する可能性があるのはなぜか?



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行は世界中の脅威となっており、各国は感染の拡大を防ぐために都市を封鎖したり、出入国を制限したりといった措置を執っています。オーストラリア国立大学で農業や政策に関する研究を行っているマイケル・ローズ氏は、「国境封鎖で人の出入りを制限すると果物や野菜の価格が上昇する可能性がある」と主張しています。



全世界で感染が拡大する新型コロナウイルス感染症、人々の健康やライフスタイルだけでなく、さまざまな産業や購買需要などに大きな影響を及ぼしています。たとえば日本を含む各国ではトイレットペーパーの買い占めが大きな問題となり、人々がパニック買いに走っていることが大きく報じられました。



食料品もパスタや米などが品薄になったと報じられる一方で、果物や野菜をはじめとする生鮮食品については、それほど大規模な買い占めは見られませんでした。この点についてローズ氏は、「果物や野菜などの生鮮食品は腐りやすいので、簡単に備蓄することができず、需要の急激な高まりが発生しにくいからです」と指摘。しかし、腐敗しやすい生鮮食品は非常事態でも需要側の影響を受けにくい一方で、災害や異常気象など、供給側の影響を受けやすいといえるとのこと。



ローズ氏は新型コロナウイルスの流行が、オーストラリア国内の果物や野菜の価格に影響を与える可能性が高いと考えています。この理由についてローズ氏が指摘するのは、「オーストラリアでは農家の多くが農作物を収穫する労働力として外国人の季節労働者に依存している」という点です。



オーストラリア農業資源経済局は「農場の繁忙期における季節労働者の3分の1が外国人の出稼ぎ労働者やバックパッカーで占められている」との(PDFファイル)レポートを2019年に発表していますが、実際にはこの数字よりも多くの外国人労働者が農作物の収穫に携わっているとのこと。「業界に直接関わっている人なら誰でも、オーストラリアにおける直接的な収穫が外国人によって行われていることを知っています」と、ローズ氏は述べています。





オーストラリアで季節労働者として農作部を収穫する外国人労働者は、さまざまな国を渡り歩くバックパッカーのほかに、太平洋の島国や東ティモールなどの出身者が多いそうです。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、オーストラリアでは3月20日から一部の例外を除いて外国人の入国を禁止する措置を執っています。これにより、農作物を収穫する外国人労働者がオーストラリアに入国できず、収穫量が減少して果物や野菜の価格が急上昇する可能性があるとのこと。



農場での労働力不足を解消するかどうかの分かれ目となるのが、「新型コロナウイルス感染症の影響でオーストラリア国内の失業率が高まったことにより、オーストラリア人の労働者が農場で働くことを決断するかどうか」です。ところがローズ氏は、国内での感染拡大を防ぐための都市封鎖や旅行の制限、オーストラリア政府の所得援助措置などにより、これまで別分野で働いていたオーストラリア人が農場で働くようにはならないだろうと考えています。





オーストラリア政府は3月22日、新型コロナウイルス感染症による国内経済への影響を緩和するため、失業手当や育児手当などの特別給付受給者に対し、隔週で550オーストラリアドル(約3万6000円)を給付するなどの景気刺激策を発表。農場は地理的に孤立していることも影響し、都市部での生活に慣れたオーストラリア人が外国人労働者に取って代わるには時間がかかる見込みです。



そこでローズ氏は、オーストラリア政府が外国人労働者を受け入れるための特別措置を講じることを提案しています。既にカナダ政府は一時的な外国人労働者を特別に受け入れると発表しており、オーストラリアもこれにならうべきだとのこと。オーストラリアで働きたい労働者の健康を渡航前に検査し、入国後は14日間の隔離を行い、住居や食料配達サービス、そして医療サービスを提供するにはコストがかかりますが、食糧の安定供給や近隣諸国との関係性を考慮すれば、メリットは十分にあるとローズ氏は主張しました。