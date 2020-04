2020年04月01日 21時00分 メモ

「小さな村のそばに葬られた大量の人骨」に見る14世紀のペスト大流行の悲惨さ

by Al Case



イギリス東部にある農業地域リンカンシャーで、少なくとも48人の男女と子どもが埋葬された集団墓地が発見されました。また、遺体からはペスト菌の痕跡が発見されたことから、14世紀のヨーロッパを襲ったペストでは、大量の死者を出したことが知られている都会以外にも深刻な被害をもたらしたことが分かります。



A Black Death mass grave at Thornton Abbey: the discovery and examination of a fourteenth-century rural catastrophe

https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/black-death-mass-grave-at-thornton-abbey-the-discovery-and-examination-of-a-fourteenthcentury-rural-catastrophe/E0CC072A347CD3E91116DFB5133505F5/



Mass grave shows how Black Death devastated the countryside | Society | The Guardian

https://www.theguardian.com/society/2020/feb/18/mass-grave-shows-how-black-death-devastated-the-countryside



Mass grave reveals how Black Death impacted rural England | Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2020/03/mass-grave-reveals-how-black-death-impacted-rural-england/



リンカンシャーで集団墓地の発掘調査を行ったのは、イギリスのシェフィールド大学の考古学者ヒュー・ウィルモット氏らの研究グループです。研究グループは当初、ペストの研究ではなく純粋な考古学的研究のために、リンカンシャーにあるソーントン修道院の遺構を調査していました。





過去の調査により、ソートン修道院の敷地内には中世の邸宅跡が存在する可能性があると分かっていたため、調査を開始した研究グループはこの邸宅跡の発見を目標としていました。ところが、実際に調査してみたところ、発掘されたのはおびたただしい数の人骨でした。しかも、それらの人骨は一様に同じ方向を向いていたことから、単なる墓地ではなく、一度に大勢が亡くなったことが明らかでした。



以下が今回発掘された集団墓地のスケッチと、そこから復元した埋葬時の様子です。





試料中に含まれる炭素14の比率を用いた放射性炭素年代測定により、集団墓地は95%以上の確率で1295年~1404年の間のものだと判明。また、副葬品として1327年~1377年の間に鋳造された銀貨も見つかっています。



さらに、臼歯のサンプルを分析したところ、ペスト菌に感染していたことを示す分子の痕跡が見つかったことから、研究グループは「ソートン修道院の集団墓地は1348年から1349年にかけてイギリスで猛威を振るい、総人口のおよそ半分を死に至らしめたペストによるもの」と結論付けました。





死因が特定されたことで、当時のペストの影響がいかに大きかったかが改めて浮き彫りになっています。まず、人骨は他の人骨の足に重なるようにして横たわっていたことから、埋葬された時には遺体と遺体が触れてしまうほど密だったことが推測できます。



一方で、全ての遺体が同じ方向を向いていたことや、遺骨の肩が内側に寄せられているようになっていることから、穴を掘って死体をそのまま放り込むような埋葬方法ではなく、死に装束で包んで丁重に横たえられた可能性が高いことも推測されています。





また、修道院には基本的に男性の修道士しかいないはずですが、性別が確認できる17体のうち6体が女性のものでした。さらに、子どものものと推測される遺骨も多いことから、この集団墓地に葬られたのは「修道院の人ではなく、地元のコミュニティで生活していた世俗の人々である」と調査チームは考えています。



ウィルモット氏は「これまでは、人口密度の高い場所では集団墓地が作られた一方で、人口密度の低い村では慣例に従って地元の教会ではなく教区教会で葬式を行っていたと考えられてきました。しかし、実際には村のそばの教会で集団墓地が作られており、これはペストがまん延した当時、それまでの社会システムが機能しなくなっていたことを示しています」と述べて、当時の社会的混乱は人口が少ない地域にまで及んでいたとの見解を示しました。



このように、人類の歴史に深い爪痕を残しているペストですが、過去の病気ではありません。2019年5月には、モンゴルに住むカザフ人夫婦2人が、14世紀のヨーロッパを襲ったものと同様の腺ペストで死亡する事件が発生。夫婦と接触したとして隔離され抗生物質の投与を受けた118人の中には、スイス・スウェーデン・カザフスタン・韓国からの外国人旅行者が7人が含まれていたとのことです。また、アメリカでも2000年以降毎年1~17人のペストの感染例が報告されています。