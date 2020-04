分散コンピューティングによってタンパク質の分子動力学シミュレーションを実行する「[email protected]」は、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のタンパク質構造を解析し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療法開発を推進するプロジェクトに取り組んでいます。そんな[email protected]の解析プロジェクトに、新しく低分子スクリーニングシミュレーションが追加されたことが発表されました。



New COVID-19 small molecule screening simulations are running on full [email protected]! – [email protected]

.@foldingathome has launched projects to screen for small molecules that target the #COVID19 main protease. The results will help prioritize compounds for experimental testing by our collaborators. Read more at https://t.co/4wD5TSibTv @voelzlab @jchodera