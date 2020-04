新型コロナウイルス感染拡大を受けてSteamが自動アップデートの仕様を変更、トラフィックの負担を減らす設定を推奨

・関連記事

新型コロナウイルスの感染拡大でSteamの同時接続者数が連日記録更新 - GIGAZINE



YouTubeは全世界で動画再生時の解像度を落とす、新型コロナウイルスの影響で - GIGAZINE



YouTubeやNetflixが一部地域で映像ビットレートを下げていることが判明、その理由とは? - GIGAZINE



「新型コロナウイルスの影響でインターネットトラフィックがどう変化したのか?」をCloudflareが公開 - GIGAZINE



人気ポルノサイトが「新型コロナウイルス」による影響を公表、パンデミック後にアクセスが最も増えた国は? - GIGAZINE



2020年04月01日 10時15分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.